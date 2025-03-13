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Белорусам рассказали, как совмещать декрет и трудовой отпуск

Белорусам рассказали, как совмещать декрет и трудовой отпуск. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Источник: Reuters

В Минтруда сообщили четыре способа, которые дают возможность их совмещения. Один из них — до больничного по беременности и родам можно уйти в трудовой отпуск. В ведомстве обозначили, что наниматель обязан его предоставить женщине перед уходом в декрет, даже если она отработала менее полугода. Также в Минтруда уточнили, что продолжительность отпуска не исчисляется пропорционально отработанному времени перед уходом в декрет. Если таковым является желание работницы, то отпуск может предоставляться как полностью, так и частично.

Второй способ — уход в трудовой отпуск после больничного по беременности и родам, а после этого можно оформить отпуск по уходу за ребенком.

Третий способ заключается в том, чтобы уйти в трудовой отпуск после больничного по беременности и родам, затем — выйти на работу в случае, если в отпуск по уходу за ребенком будет уходить супруг или другой родственник.

И четвертый способ предполагает, что после того, как завершится отпуск по уходу за ребенком до трех лет, есть возможность сразу уйти в трудовой отпуск, если имеется право на него, после чего вернуться на работу.