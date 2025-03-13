Белорусам рассказали, как совмещать декрет и трудовой отпуск

В Минтруда сообщили четыре способа, которые дают возможность их совмещения. Один из них — до больничного по беременности и родам можно уйти в трудовой отпуск. В ведомстве обозначили, что наниматель обязан его предоставить женщине перед уходом в декрет, даже если она отработала менее полугода. Также в Минтруда уточнили, что продолжительность отпуска не исчисляется пропорционально отработанному времени перед уходом в декрет. Если таковым является желание работницы, то отпуск может предоставляться как полностью, так и частично.