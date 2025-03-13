Стала известна стоимость геленджикского вина, которым Путин угощал Лукашенко

«Вино Геленджик-Криница-Бетта 2020 и 2021 года», — следует из меню.
Такое вино стоит примерно четыре тысячи рублей за бутылку. Также президенты обедали блюдами традиционной русской кухни.
ГЕЛЕНДЖИК, 13 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентов Беларуси Александром Лукашенко. Стала известна цена вина, которое пили главы государств.
«Вино Геленджик-Криница-Бетта 2020 и 2021 года», — следует из меню.
Такое вино стоит примерно четыре тысячи рублей за бутылку. Также президенты обедали блюдами традиционной русской кухни.