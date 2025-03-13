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Последние новости к вечеру 13 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 13 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 13 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 марта 2025 года.

Минобороны заявило об освобождении Суджи

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

ВС РФ освободили город Суджа в Курской области, который ВСУ удерживали с августа 2024 года. Для прорыва позиций противника российские войска прошли 14 км по газопроводу в рамках операции «Поток».

Путин и Лукашенко встретились в Кремле

Источник: Кристина Кормилицына/ТАСС

Лукашенко прибыл в Москву с первым визитом после переизбрания. Путин назвал отношения России и Белоруссии братскими, а также примером для других стран.

Ушаков назвал временное перемирие передышкой для ВСУ

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Помощник президента России заявил, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию конфликта. Ушаков сообщил, что озвучил позицию РФ в телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Уолтцем.

Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения

Источник: AP 2024

Ереван и Баку завершили переговоры и согласовали проект мирного соглашения. Армения приняла предложения Азербайджана по спорным статьям и готова обсудить сроки и место подписания.

ФСБ предотвратила покушения на участников СВО и госслужащих

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В Челябинске выявили пять почтовых отправлений с замаскированными взрывными устройствами. Отправитель, завербованный украинскими спецслужбами, задержан в Первоуральске. Также был найден тайник с еще четырьмя бомбами.