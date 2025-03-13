Последние новости к вечеру 13 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 марта 2025 года.
Минобороны заявило об освобождении Суджи
ВС РФ освободили город Суджа в Курской области, который ВСУ удерживали с августа 2024 года. Для прорыва позиций противника российские войска прошли 14 км по газопроводу в рамках операции «Поток».
Путин и Лукашенко встретились в Кремле
Лукашенко прибыл в Москву с первым визитом после переизбрания. Путин назвал отношения России и Белоруссии братскими, а также примером для других стран.
Ушаков назвал временное перемирие передышкой для ВСУ
Помощник президента России заявил, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию конфликта. Ушаков сообщил, что озвучил позицию РФ в телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Уолтцем.
Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения
Ереван и Баку завершили переговоры и согласовали проект мирного соглашения. Армения приняла предложения Азербайджана по спорным статьям и готова обсудить сроки и место подписания.
ФСБ предотвратила покушения на участников СВО и госслужащих
В Челябинске выявили пять почтовых отправлений с замаскированными взрывными устройствами. Отправитель, завербованный украинскими спецслужбами, задержан в Первоуральске. Также был найден тайник с еще четырьмя бомбами.