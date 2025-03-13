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Главный раввин Симферополя — о том, как праздновать Пурим

Евреи Крыма будут отмечать Пурим с вечера 13 марта.

Источник: Комсомольская правда

С вечера 13 марта по вечер 14 марта крымские иудеи отмечают один из важных праздников — Пурим.

«В этот день мы радуемся, что можем не бояться быть самими собой и открыто исповедовать свою религию», — рассказал главный раввин Симферополя Йехезкель Лазар «Крымской газете».

Во время празднования Пурима евреи должны выполнить четыре важных действия: прочитать свиток из Книги Эсфирь, накрыть стол, подарить что-то приятное близким людям и помочь нуждающимся. Кстати, в 2025 году иудеи празднуют двойную дату — Пурим выпадает на субботу, а этот день тоже считается священным.