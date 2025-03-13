Главный раввин Симферополя — о том, как праздновать Пурим

Во время празднования Пурима евреи должны выполнить четыре важных действия: прочитать свиток из Книги Эсфирь, накрыть стол, подарить что-то приятное близким людям и помочь нуждающимся. Кстати, в 2025 году иудеи празднуют двойную дату — Пурим выпадает на субботу, а этот день тоже считается священным.