Главный раввин Симферополя — о том, как праздновать Пурим

С вечера 13 марта по вечер 14 марта крымские иудеи отмечают один из важных праздников — Пурим.
«В этот день мы радуемся, что можем не бояться быть самими собой и открыто исповедовать свою религию», — рассказал главный раввин Симферополя Йехезкель Лазар «Крымской газете».
Во время празднования Пурима евреи должны выполнить четыре важных действия: прочитать свиток из Книги Эсфирь, накрыть стол, подарить что-то приятное близким людям и помочь нуждающимся. Кстати, в 2025 году иудеи празднуют двойную дату — Пурим выпадает на субботу, а этот день тоже считается священным.