Строительство мегадетсада в Воронеже оценил губернатор Александр Гусев

В первую очередь губернатор посетил частный детский сад, где встретился с педагогическим составом и воспитанниками. Он осмотрел спортивный зал, комнату для изучения английского языка и кухню. Детский сад способен принять 125 малышей в возрасте от полутора до семи лет, распределяемых по пяти группам. С конца февраля учреждение уже посещает 52 ребёнка, идёт активный набор новых воспитанников. Учитывая плотность застройки района и активное строительство жилья, спрос на услуги дошкольного образования в данном районе остаётся высоким.
Глава региона отметил важность системы частного детского дошкольного образования. «Мы ее запустили фактически в прошлом году. Нашли правильную форму финансовой поддержки таких проектов. В конце концов мы приблизились к тому, что сейчас субсидия таким частным детским дошкольным образовательным учреждениям примерно равна той сумме, которую мы тратим на одного ребенка в нашем муниципальном детском садике. Но выигрываем на том, что не несем капитальные затраты — это дело уже договоренности между застройщиком и частным оператором. Здесь мы тоже помогли позиции сблизить. И эту программу, безусловно, будем продолжать», — выразил уверенность глава региона. Кроме детского сада, в этом же здании располагаются медицинский центр и отделение логопедической помощи и нейропсихологии.
Во второй части своего визита Александр Гусев оценил темпы возведения нового муниципального детского сада возле образовательного центра «Содружество», известного как мегашкола. Этот объект обладает увеличенной пропускной способностью по сравнению с обычными детскими садами и сможет разместить 600 детей. Проект предусматривает строительство отдельного здания переменной этажности сложной конфигурации, состоящего из девяти блоков. Внешне сооружение напоминает соцветие: функциональные группы отдельных блоков связаны между собой на разных уровнях через эллипсоидные галереи.
Проект разработан специалистами института «Гипрокоммундортранс», а генеральным подрядчиком выступает компания «Стройинжиниринг». В настоящее время проводятся работы по монтажу крыши, фасадных элементов, остекления, прокладке электрических и слаботочных сетей, систем водоснабжения и канализации, установке вентиляционных систем, а также внутренние отделочные работы. Планируется завершить строительство к концу июня текущего года.
«Это индивидуальный проект, один из лучших в Российской Федерации. Но такие уникальные объекты мы, конечно, массово строить не будем, уделим внимание детским садам более скромного формата. У нас есть прекрасные проекты, и при строительстве будем применять их повторно», — отметил Александр Гусев.