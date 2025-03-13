Строительство мегадетсада в Воронеже оценил губернатор Александр Гусев

Глава региона отметил важность системы частного детского дошкольного образования. «Мы ее запустили фактически в прошлом году. Нашли правильную форму финансовой поддержки таких проектов. В конце концов мы приблизились к тому, что сейчас субсидия таким частным детским дошкольным образовательным учреждениям примерно равна той сумме, которую мы тратим на одного ребенка в нашем муниципальном детском садике. Но выигрываем на том, что не несем капитальные затраты — это дело уже договоренности между застройщиком и частным оператором. Здесь мы тоже помогли позиции сблизить. И эту программу, безусловно, будем продолжать», — выразил уверенность глава региона. Кроме детского сада, в этом же здании располагаются медицинский центр и отделение логопедической помощи и нейропсихологии.