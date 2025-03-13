Нижегородские медики провели уникальную операцию на ухе

В больнице № 35 в Нижнем Новгороде провели уникальную операцию на ухе. Медицинское вмешательство было выполнено при помощи нового микроскопа для улучшения слуха. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
По данным источника, ранее у пациента появились проблемы со слухом, появились жалобы на отиты и гнойные выделения. Врачи сделали нижегородцу новую барабанную перепонку из хряща. Слух у пациента полностью восстановится примерно через месяц.
«И это только начало, в планах у врачей есть куда более сложные вмешательства. Всё по полису ОМС», — отмечается в публикации.
Напомним, профсоюз помог нижегородской медсестре выйти на пенсию на 13 лет раньше.