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Нижегородские медики провели уникальную операцию на ухе

Медики больницы № 35 в Нижнем Новгороде провели уникальную операцию на ухе. Врачи смогли восстановить барабанную перепонку.

В больнице № 35 в Нижнем Новгороде провели уникальную операцию на ухе. Медицинское вмешательство было выполнено при помощи нового микроскопа для улучшения слуха. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

По данным источника, ранее у пациента появились проблемы со слухом, появились жалобы на отиты и гнойные выделения. Врачи сделали нижегородцу новую барабанную перепонку из хряща. Слух у пациента полностью восстановится примерно через месяц.

«И это только начало, в планах у врачей есть куда более сложные вмешательства. Всё по полису ОМС», — отмечается в публикации.

Напомним, профсоюз помог нижегородской медсестре выйти на пенсию на 13 лет раньше.