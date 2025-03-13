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Прокуроры организовали проверку по факту аварии в котельной, из-за которой тепла и горячей воды лишились жители 350 уфимских домов

В Уфе прокуратура начала проверку из-за отключения тепла в 350 жилых домах.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура организовала проверку в связи с коммунальной аварией. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, сегодня около 17:00 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что произошла аварийная остановка работы котельной К-27. В результате в зону отключения горячей воды и отопления попадет более 350 жилых домов, а также социально-значимых объектов в Кировском и Советском районах.

Прокуратура намерена установить причины и обстоятельства произошедшего. В частности, будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации: насколько надлежаще содержались объекты коммунальной инфраструктуры, своевременно ли проводились ремонтные работы и достаточно ли было сил и средств для устранения аварийной ситуации.

В ведомстве заявили, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также подчеркнули, что восстановление прав граждан находится на особом контроле прокуратуры.

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