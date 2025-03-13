Прокуроры организовали проверку по факту аварии в котельной, из-за которой тепла и горячей воды лишились жители 350 уфимских домов

Напомним, сегодня около 17:00 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что произошла аварийная остановка работы котельной К-27. В результате в зону отключения горячей воды и отопления попадет более 350 жилых домов, а также социально-значимых объектов в Кировском и Советском районах.