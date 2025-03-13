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Беларусь призвала Запад отменить санкции на жизненно важные лекарства

Беларусь призвала Запад снять санкции с поставок жизненно важных лекарств.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь призывает страны Запада снять ограничения на поставки жизненно необходимых лекарств, сообщает Sputnik Беларусь.

Такое заявление сделал советник посольства Беларуси в Австрии Вадим Пахомчик на мероприятии России, проведенном на полях 68-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. Белорусский дипломат заявил, что Беларусь призывает Запад вернуться в правовое поле.

— Наличие и доступ внутри страны к лекарственным препаратам, содержащим наркотические и психотропные вещества, является одним из основных прав человека на достойную жизнь без боли и страдания, — подчеркнул он.

Пахомчик напомнил, что с 2022-го компетентными органами ряда западных стран, выдающими разрешения на экспорт наркотических и психотропных веществ, отказывали в этом. В итоге были созданы трудности, а порой стало невозможно получить в Беларуси жизненно необходимые лекарства. Также с отказами в поставках важнейших субстанций для изготовления лекарств столкнулись и белорусские фармпроизводители.

Как подчеркнул Пахомчик, подобные действия абсолютно не согласуются с Уставом ООН и международно-правовыми обязательствами. Причем подобными действиями всегда ставятся под угрозу оказание медпомощи пациентам, которые нуждаются в эффективном обезболивании.

— Беларусь призывает все страны, которые еще не отказались от применения санкций, вернуться в правовое поле, — заключит представитель белорусской дипломатии.

Тем временем соседняя с Беларусью Польша просит США разместить на территории ядерное оружие.