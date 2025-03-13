Беларусь призвала Запад отменить санкции на жизненно важные лекарства

Пахомчик напомнил, что с 2022-го компетентными органами ряда западных стран, выдающими разрешения на экспорт наркотических и психотропных веществ, отказывали в этом. В итоге были созданы трудности, а порой стало невозможно получить в Беларуси жизненно необходимые лекарства. Также с отказами в поставках важнейших субстанций для изготовления лекарств столкнулись и белорусские фармпроизводители.