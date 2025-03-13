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В Татарстане 17 классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

На сегодняшний день в Татарстане 17 классов закрыто на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

Из них девять — в Казани, три в — Набережных Челнах, по одному — в Заинском и Нижнекамском муниципальных районах и три — в Альметьевском районе.

Полностью закрытых на карантин школ в Татарстане нет. Об этом сообщили в Минобрнауки РТ.

Напомним, что на разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ. В этот момент дистанционное обучение организовывается для полностью здоровых детей.

«По состоянию на 13 марта количество обучающихся не прошедших контроль “утреннего фильтра” c 1 сентября составляет 36 тыс. Указанное количество детей является числом с нарастающим итогом, что позволяет наблюдать эффективность работы утренней термометрии», — сообщили в Минобрнауки РТ.

Министерством образования и науки Республики Татарстан проводится ежедневный мониторинг школ и классов, закрытых на карантин, в которых организована дистанционная форма обучения или открыты дежурные классы.