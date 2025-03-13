Где недорого отдохнуть в мае в 2025 году в России и за границей

Турция привлекает прежде всего системой «все включено» — можно заранее оплатить тур (перелет, трансфер, отель, питание шведский стол) и больше ни о чем не думать. Такие пакеты нередко оказываются дешевле самостоятельной поездки по России. Самые недорогие туры обычно в район Антальи — сюда много чартерных рейсов, огромный выбор отелей от простых до роскошных. Если цель — сэкономить, выбирайте 3−4-звездочные отели на второй линии (не у самого моря) в курортах Аланьи, Кемера или Сиде. Недельный тур на двоих в мае в приличный отель может стоить порядка 70−80 тыс. рублей (а горящие путевки встречаются и от 50 тыс. рублей).