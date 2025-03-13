Песков объяснил ошибку со звуком на видео с Путиным из Курской области

«Это не прямая трансляция, была сделана запись, и потом уже, собственно, когда все вернулись, то на соответствующем носителе это было передано. Но иногда бывает, что называется,» поплыл звук«, то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой. И был вариант или несколько часов еще ждать, чтобы привести все в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.