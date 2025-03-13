Песков объяснил ошибку со звуком на видео с Путиным из Курской области

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Звук на видеозаписи совещания, которое провел президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на одном из пунктов управления курской группировкой, «поплыл» из-за рассинхронизации звуковой дорожки с видеодорожкой, но было принято решение показать материал как можно скорее, позже он был отредактирован, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее некоторые зрители обратили внимание на то, что в телевизионной трансляции звук на совещании отставал от картинки, но впоследствии на видео, опубликованном на сайте Кремля, звук был отредактирован.
«Это не прямая трансляция, была сделана запись, и потом уже, собственно, когда все вернулись, то на соответствующем носителе это было передано. Но иногда бывает, что называется,» поплыл звук«, то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой. И был вариант или несколько часов еще ждать, чтобы привести все в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
По словам пресс-секретаря президента, было принято решение в пользу оперативного информирования общественности.
«Приняли решение, что лучше скорее проинформировать общественность, что и было сделано, а потом уже эти кадры заменили уже кадрами должного качества», — добавил представитель Кремля.