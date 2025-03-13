Аномальное тепло в марте и холода в мае: к каким последствиям нужно готовиться Татарстану

«Приход весны более ранний по своим среднестатистическим срокам. Поэтому фенологические события, происходящие в природе, в том числе и с птицами, раньше своего времени. Грачи прилетают и в более ранние сроки, в конце февраля, но в этом году они не просто прилетели, а уже возятся у своих гнезд. Это признак того, что уже не должны вернуться сильные холода со снегами и вьюгами», — рассказал он корреспонденту «Татар-информа».