Названы наиболее подверженные подтоплениям талыми водами города и районы Башкирии

Сотрудники МЧС Башкирии проанализировали затопления территорий республики талыми водами за последние пять лет. Согласно данным ведомства, в регионе пострадали территории в 20 муниципалитетах. В зону подтопления попали 23 населенных пункта, шесть участков межпоселковых дорог и восемь участков внутрипоселковых дорог.
Среди городов, наиболее подверженных затоплениям, специалисты выделяют Уфу, Октябрьский, Сибай и Стерлитамак. В список районов, в которых часто происходили подтопления вошли Куюргазинский, Уфимский, Мелеузовский, Давлекановский, Белорецкий, Кармаскалинский, Дуванский, Иглинский, Туймазинский, Архангельский, Баймакский, Чишминский, Абзелиловский, Кушнаренковский, Ишимбайский и Альшеевский.
За прошлый год больше всего количество обращений о подтоплениях поступило от жителей Сибая и Уфы, а также из Туймазинского, Мелеузовского и Ишимбайского районов.
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