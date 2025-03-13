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Названы наиболее подверженные подтоплениям талыми водами города и районы Башкирии

МЧС: Уфа — наиболее подверженный подтоплениям талыми водами город Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС Башкирии проанализировали затопления территорий республики талыми водами за последние пять лет. Согласно данным ведомства, в регионе пострадали территории в 20 муниципалитетах. В зону подтопления попали 23 населенных пункта, шесть участков межпоселковых дорог и восемь участков внутрипоселковых дорог.

Среди городов, наиболее подверженных затоплениям, специалисты выделяют Уфу, Октябрьский, Сибай и Стерлитамак. В список районов, в которых часто происходили подтопления вошли Куюргазинский, Уфимский, Мелеузовский, Давлекановский, Белорецкий, Кармаскалинский, Дуванский, Иглинский, Туймазинский, Архангельский, Баймакский, Чишминский, Абзелиловский, Кушнаренковский, Ишимбайский и Альшеевский.

За прошлый год больше всего количество обращений о подтоплениях поступило от жителей Сибая и Уфы, а также из Туймазинского, Мелеузовского и Ишимбайского районов.

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