«Салават Юлаев» проиграл 1:3 московскому «Динамо» в матче КХЛ

Сегодня, 13 марта, в Уфе «Салават Юлаев» проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Максим Комтуа (забросил шайбу в ворота соперников на девятой минуте матча), Никита Гусев (25) и Никита Гусев (41). За команду хозяев отличился Скотт Уилсон (31).
«СЮ» после 64 игр с 85 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 15 марта. Команда схлестнется в Уфе с минским «Динамо».
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