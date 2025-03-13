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«Салават Юлаев» проиграл 1:3 московскому «Динамо» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» проиграл 1:3 «Динамо» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 марта, в Уфе «Салават Юлаев» проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Максим Комтуа (забросил шайбу в ворота соперников на девятой минуте матча), Никита Гусев (25) и Никита Гусев (41). За команду хозяев отличился Скотт Уилсон (31).

«СЮ» после 64 игр с 85 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 15 марта. Команда схлестнется в Уфе с минским «Динамо».

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