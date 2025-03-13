Специалист предупредил об опасности препарата для похудения

Препарат на основе семаглутида, пользующийся популярностью у знаменитостей для снижения веса, может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщила NEWS.ru диетолог, терапевт и эндокринолог Наталья Лазуренко. Она подчеркнула, что побочные реакции на лекарство могут проявляться по-разному, и его использование обязательно должно происходить под наблюдением врача.
Наиболее распространенным побочным эффектом при применении данного средства являются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, включая такие симптомы, как метеоризм, урчание в животе, а также возможное послабление стула.
У некоторых людей эти проблемы могут не возникнуть, в то время как другие столкнутся с ярко выраженными симптомами, которые они не смогут игнорировать. Лазуренко акцентировала внимание на том, что препарат должен применяться только по назначению специалиста, и что врач, исходя из индивидуальных показаний и противопоказаний, оценит риск возникновения осложнений для каждого конкретного пациента.