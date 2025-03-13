Специалист предупредил об опасности препарата для похудения

У некоторых людей эти проблемы могут не возникнуть, в то время как другие столкнутся с ярко выраженными симптомами, которые они не смогут игнорировать. Лазуренко акцентировала внимание на том, что препарат должен применяться только по назначению специалиста, и что врач, исходя из индивидуальных показаний и противопоказаний, оценит риск возникновения осложнений для каждого конкретного пациента.