Из-за теплой погоды в Ростове раньше обычного начали наводить порядок после зимы

В Ростове после зимы пройдет традиционный весенний «Месячник чистоты», который продлится с 17 марта по 19 апреля. Об этом сообщили во время оперативного штаба в администрации Ростова, который по поручению главы города Александра Скрябина провел его заместитель по ЖКХ Станислав Марченко.
— Глава города поставил задачу провести масштабные работы по уборке города с учетом благоприятных погодных условий, — отметил замглавы администрации города по ЖКХ Станислав Марченко.
Сейчас уже идет массовая уборка наносного грунта, зачистка подбордюрных частей дорог, запустили пылесосы, которые пылесосят дороги. Ведется распил и вывоз веток и деревьев. Также начали мойку тротуаров.
В рамках месячника запланированы общегородской, общеобластной и районные субботники, а также пройдет День древонасаждения.
Также в планах — ремонт и покраска детских площадок, лавочек, урн и контейнерных площадок.
— Каждому району в неделю необходимо убирать по три улицы, включая дворы, и, таким образом, в «Месячник чистоты» охватить максимально весь город, чтобы к майским праздникам город был чистым, — подчеркнул заместитель главы.
При этом он добавил, что без помощи горожан не обойтись. И потому он призвал ростовчан, молодежь, волонтеров и общественников, юрлица не оставаться в стороне, а совместно привести в порядок город.