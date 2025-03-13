Из-за теплой погоды в Ростове раньше обычного начали наводить порядок после зимы

В Ростове после зимы пройдет традиционный весенний «Месячник чистоты», который продлится с 17 марта по 19 апреля. Об этом сообщили во время оперативного штаба в администрации Ростова, который по поручению главы города Александра Скрябина провел его заместитель по ЖКХ Станислав Марченко.