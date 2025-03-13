Палата представителей высказалась о новых правилах льготного строительства жилья

Также сообщается, что стоимостью жилья на момент заключения договора полностью сформирована. По этой причине нет опасности в том, что цена на квартиру будет пересмотрена. Указанное также являлось одним из рисков, мешающих льготникам. Вместе с тем государственные застройщики, которые будут строить квартиры для многодетных семей и других подобных категорий, получат право на льготные кредиты от «Беларусбанка».