Палата представителей высказалась о новых правилах льготного строительства жилья. Подробности рассказали Sputnik.by в Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике, торговле и строительству.
Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 94, меняющий правила для кредитования и строительства жилья в Беларуси. Основные нормы закона вступят в силу с 1 июня 2025 года. В рабочую группу, которая принимала участие в разработке документа, входили депутаты Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике, торговле и строительству.
В комиссии уточнили, что одним из главных изменений является отказ от долевого строительства. Вместо него будет введена система государственного заказа.
«Теперь льготный кредит на строительство многоквартирного жилого дома получает “заказчик” (речь идет про госорганизацию. — Ред.) и осуществляет строительство до ввода объекта в эксплуатацию», — пояснили в комиссии.
Говорится, что только после того, как дом будет полностью построен, у белоруса будет возможность выбрать себе квартиру, а затем заключить договор купли-продажи. В Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике, торговле и строительству обратили внимание на то, что указанная схема полностью исключает возможность вложения денег и неполучения квартиры, что было возможно при долевом строительстве.
Также сообщается, что стоимостью жилья на момент заключения договора полностью сформирована. По этой причине нет опасности в том, что цена на квартиру будет пересмотрена. Указанное также являлось одним из рисков, мешающих льготникам. Вместе с тем государственные застройщики, которые будут строить квартиры для многодетных семей и других подобных категорий, получат право на льготные кредиты от «Беларусбанка».
Сказано, что у льготников будет возможность получить субсидии, а также льготные кредиты. Кроме того, останется возможность вкладывать в жилье семейный капитал. Однако главным нововведением станет то, что договор будет заключаться на покупку уже построенной квартиры, а не той, которая только в проекте.
Тем временем правительство сказало, что в Беларуси более 17 000 пустующих квартир.
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