Путин: Лукашенко подтвердил свое участие в праздновании Победы 9 мая в Москве

Президент России Владимир Путин сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, пишет БелТА.
Российский лидер подчеркнул, что в 2025 году в России и Беларуси широко отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
— Это общая Победа, и мы хорошо помним, какой ценой она досталась, — отметил российский лидер.
Путин сказал, что в Беларуси и России дорожат памятью о героизме отцов, дедов и прадедов, которые отстояли жизнь и свободу для нынешнего и будущих поколений.
Глава России сообщил, что белорусский президент так же поучаствует в праздновании 80-летия Победы в Москве.
— Александр Григорьевич подтвердил свое участие в праздновании Победы 9 мая в Москве, — констатировал Владимир Путин.
Но еще российский президент уточнил: по существующим договоренностям, в торжественном параде на Красной площади примет участие расчет Вооруженных Сил Беларуси.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Лукашенко и Путин отметят 80-летие Победы на Красной площади 9 мая 2025.
Между тем договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу.