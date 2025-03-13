Храм Софии: как творчество Губайдулиной соединило авангард и религию

Но при всей яркости этих саундтреков они все же несравнимы по значимости со сделанным ей в академической сфере. Причем, в эпоху постмодернизма, полистилистики, коллажа ее творчество обладало редкой цельностью — стилевой и духовной. Все оно пропитано глубокой верой в Бога, что для 1960-х — 1970-х было не меньшим вызовом, чем авангард. И если попробовать максимально емко сформулировать, почему ее музыка столь значима для советской и постсоветской культуры (да и мировой тоже), можно сказать так: она показала, что самые смелые звуковые эксперименты и религиозная традиция вовсе не противоречат друг другу.