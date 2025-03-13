Предприятию под мебельный завод незаконно предоставили землю под Уфой

Прокуратура Башкирии вмешалась в спорную ситуацию с земельным участком в деревне Жилино, где вместо школы чуть не начали строить мебельный завод. Подробности рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
История началась в минувшем августе, когда региональное Министерство земельных и имущественных отношений передало в аренду без торгов участок площадью 1,8 гектар предприятию «СтройГарант». Предполагалось, что на территории появится предприятие по производству мебели.
Однако проверка прокуратуры выявила, что «СтройГарант» не смог бы выполнить свои обязательства из-за финансовых показателей и имущественного состояния. Более того, на этом участке изначально планировалось построить школу.
После вмешательства надзорного ведомства договор аренды был расторгнут. Прокуратура также внесла представление в правительство республики.
— Уполномоченными органами инициирована работа по корректировке регионального законодательства в части, касающейся установления критериев для отбора субъектов предпринимательской деятельности в целях предоставления им земель в льготном порядке. Первый заместитель отраслевого ведомства привлечен к дисциплинарной ответственности, — сообщает прокуратура.
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