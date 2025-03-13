Диетолог назвала риски заражения сальмонеллой через скорлупу яиц

Сальмонеллез — это острое кишечное инфекционное заболевание, способное распространяться по всему организму, первоисточником которого может стать зараженная скорлупа. Эксперт подчеркивает, что сальмонеллы отличаются высокой живучестью: заморозка им не страшна, но кипячение эффективно уничтожает бактерии. Важно знать, что в водопроводной воде сальмонеллы сохраняют жизнеспособность до пяти месяцев, в пыли — до полугода, а на поверхности яичной скорлупы — до 24 дней.