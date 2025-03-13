Депутат из Башкирии сел за руль пьяным и пытался дать взятку сотруднику ГАИ

Инспекторы начали оформлять административный протокол по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения», и обвиняемый предложил сотруднику дорожной полиции 30 тысяч рублей, чтобы избежать наказания. Тот не только отказался от денег, но и сразу сообщил о происшествии в полицию.