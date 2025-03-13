Депутат из Башкирии сел за руль пьяным и пытался дать взятку сотруднику ГАИ

В Мечетлинском районе Башкирии местный депутат оказался в центре скандала. Прокуратура муниципалитета утвердила обвинительное заключение в его отношении — мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.
Все случилось в минувшем декабре. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, инспекторы дорожно-постовой службы остановили в селе Большеустьикинское Opel Astra, за рулем оказался депутат одного из сельских поселений, у которого были явные признаки алкогольного опьянения.
Инспекторы начали оформлять административный протокол по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения», и обвиняемый предложил сотруднику дорожной полиции 30 тысяч рублей, чтобы избежать наказания. Тот не только отказался от денег, но и сразу сообщил о происшествии в полицию.
На депутата завели уголовное дело, оно уже направлено в Белокатайский межрайонный суд для рассмотрения.
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