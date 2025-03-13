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Из-за аномально теплой погоды в Ростове начали обрабатывать город от клещей

Резкое потепление стало причиной ранней обработки города от клещей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону приняли решение о преждевременной обработке территорий от клещей в связи с резким повышением температуры. Эта информация появилась на сайте городской администрации 13 марта.

Так, 12 и 13 марта в донской столице зафиксированы рекорды по температуре воздуха, когда термометр поднимался почти до +20 градусов. Это обстоятельство стало причиной для своевременных мер по борьбе с клещами.

На сегодняшний день уже проведены обработки на улицах Шолохова, Зеленая, Зои Космодемьянской и Можайской. Также противоклещевые мероприятия охватили районы вдоль улиц Щербакова, Панфиловцев, Малое Зеленое Кольцо и Днепропетровская.

В ближайшее время подрядчикам предстоит обработать набережную, парк Авиаторов и Темерницкую рощу.