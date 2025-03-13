Из-за аномально теплой погоды в Ростове начали обрабатывать город от клещей

В Ростове-на-Дону приняли решение о преждевременной обработке территорий от клещей в связи с резким повышением температуры. Эта информация появилась на сайте городской администрации 13 марта.
Так, 12 и 13 марта в донской столице зафиксированы рекорды по температуре воздуха, когда термометр поднимался почти до +20 градусов. Это обстоятельство стало причиной для своевременных мер по борьбе с клещами.
На сегодняшний день уже проведены обработки на улицах Шолохова, Зеленая, Зои Космодемьянской и Можайской. Также противоклещевые мероприятия охватили районы вдоль улиц Щербакова, Панфиловцев, Малое Зеленое Кольцо и Днепропетровская.
В ближайшее время подрядчикам предстоит обработать набережную, парк Авиаторов и Темерницкую рощу.