Экологи спасают лебедя-кликуна, увязшего в нефти около завода в Уфе

По его словам, птица ведет себя агрессивно, пытается сопротивляться. «Чуть-чуть у нее появились силы после того, как ввели кормовую смесь. Но степень интоксикации распространится в течении трех суток, поэтому она может быть сейчас активной, а через три дня умереть. Сейчас над птицей установили круглосуточный надзор, с ней постоянно находится сотрудник центра реабилитации на всякий случай, вдруг будет остановка дыхания, и параллельно с этим продолжим введение препаратов и принудительное кормление», — пояснил руководитель центра.