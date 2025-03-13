В Волгодонске женщине отказали в социальной выплате, дело дошло до прокуратуры

В Волгодонске прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы о нарушении ее социальных прав. Об этом сообщили в региональном ведомстве 13 марта.
Выяснилось, что женщина подала заявление в клиентскую службу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования с просьбой назначить ежемесячную денежную выплату, связанную с рождением и воспитанием ребенка. Однако пособие не выплачивалось долгое время без оснований. Оказалось, что сотрудники учреждения проигнорировали предоставленные документы.
Как результат, прокуратура внесла представление руководителю данного учреждения. После его рассмотрения удалось устранить выявленные нарушения и назначить причитающуюся выплату. В результате был произведен перерасчет, и сумма компенсации составила более 35 тысяч рублей.