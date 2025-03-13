В Волгодонске женщине отказали в социальной выплате, дело дошло до прокуратуры

Выяснилось, что женщина подала заявление в клиентскую службу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования с просьбой назначить ежемесячную денежную выплату, связанную с рождением и воспитанием ребенка. Однако пособие не выплачивалось долгое время без оснований. Оказалось, что сотрудники учреждения проигнорировали предоставленные документы.