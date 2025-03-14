На Урале полицейские расскажут подросткам о вреде наркотиков

В Свердловской области с 10 по 19 марта полицейские проведут первую часть операции «Чистое поколение — 2025», цель которой остановить распространение наркомании среди молодежи. Силовики будут выявлять незаконный оборот наркотиков и рассказывать уральцам об их вреде и ответственности за незаконное распространение. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
— Представители МВД во взаимодействии с иными субъектами профилактики обязательно предпримут комплекс мер по популяризации здорового образа жизни. А также проведут рейды в местах массового пребывания молодых людей для установления лиц, употребляющих запрещенные вещества, — уточнил Валерий Горелых.
В рамках операции силовики проведут лекции, семинары и тренинги в учебных заведениях, чтобы создать безопасную среду для подростков.
Свердловчан просят сообщать информацию о незаконной деятельности, связанной с наркотиками, в дежурную часть регионального Главка МВД по номеру телефона 8343−358−71−61, а также в полицию номеру 02 или 102.