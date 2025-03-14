На Урале полицейские расскажут подросткам о вреде наркотиков

В Свердловской области с 10 по 19 марта полицейские проведут первую часть операции «Чистое поколение — 2025», цель которой остановить распространение наркомании среди молодежи. Силовики будут выявлять незаконный оборот наркотиков и рассказывать уральцам об их вреде и ответственности за незаконное распространение. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.