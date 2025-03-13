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Закрытие участка оранжевой линии метро Москвы в выходные отменили

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Закрытие участка Калужско-Рижской линии Московского метрополитена 15−16 и 22—23 марта отменено, поезда будут курсировать в обычном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

«Строители досрочно завершили этап строительства пересадки на станции “Академическая”. В марте больше не планируем вводить ограничения на участке между станциями “Новые Черемушки” и “Октябрьская” Калужско-Рижской линии. В выходные дни пассажиры снова могут пользоваться станциями в привычном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения нужны были для строительства пересадки на будущую станцию «Академическая» Троицкой линии метро.

«На время ограничений [в первые и вторые выходные дни марта] запустили бесплатные компенсационные автобусы. Пассажиров угощали горячим чаем, что особенно актуально в прохладную погоду. А сотрудники Транспортного комплекса следили за движением и помогали горожанам построить альтернативный маршрут», — добавили в департаменте.

При этом планируется провести еще несколько этапов работ по строительству пересадки на новую станцию «Академическая» Троицкой линии. «В будущем они также могут потребовать временного закрытия движения», — предупредили в ведомстве.