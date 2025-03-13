Закрытие участка оранжевой линии метро Москвы в выходные отменили

«Строители досрочно завершили этап строительства пересадки на станции “Академическая”. В марте больше не планируем вводить ограничения на участке между станциями “Новые Черемушки” и “Октябрьская” Калужско-Рижской линии. В выходные дни пассажиры снова могут пользоваться станциями в привычном режиме», — говорится в сообщении.