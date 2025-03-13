Захарова показала мем про Подоляка после его слов об агрессии России.

«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала Захарова в своем telegram-канале, прикрепив к посту видео из фильма «Банды Нью-Йорка». Комментарий Захаровой относился к реплике Подоляка о том, что Россия должна либо прекратить агрессивные действия и соблюдать правила, либо выполнить часть договоренностей с США.