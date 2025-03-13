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В Курской области снимут с розыска 154 человека, числившихся пропавшими

Люди живы, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Источник: Аргументы и факты

МВД подготовило документы на снятие с розыска 154 человек, числившихся пропавшими в Суджанском районе Курской области, люди живы. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района, которые прибывают из освобожденных населенных пунктов», — заявила Волк.

Она уточнила, что большое число этих граждан ранее считались потерявшими связь с семьями, и в настоящий момент готовы документы для исключения их из списков разыскиваемых. Полицейские оказывают помощь в установлении телефонной связи с родными.

Ранее МЧС РФ сообщило об эвакуации около 200 человек из Суджанского района Курской области.