В Курской области снимут с розыска 154 человека, числившихся пропавшими

МВД подготовило документы на снятие с розыска 154 человек, числившихся пропавшими в Суджанском районе Курской области, люди живы. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района, которые прибывают из освобожденных населенных пунктов», — заявила Волк.
Она уточнила, что большое число этих граждан ранее считались потерявшими связь с семьями, и в настоящий момент готовы документы для исключения их из списков разыскиваемых. Полицейские оказывают помощь в установлении телефонной связи с родными.
Ранее МЧС РФ сообщило об эвакуации около 200 человек из Суджанского района Курской области.