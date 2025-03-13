Железняк: Зеленский закупит у Болгарии оборудование из РФ для Хмельницкой АЭС

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС). Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Уточняется, что Зеленский подписал закон № 11392 о покупке российского оборудования на сумму один млн долларов.
В феврале несколько депутатов Верховной рады Украины не поддержали постановление, которое блокировало бы принятие закона о приобретении оборудования для Хмельницкой АЭС у Болгарии, что фактически разрешило закупку реакторов российского производства.
Позднее Железняк сообщил, что закон о закупке оборудования должен был быть подписан до 11 марта, но этого не произошло, что, по его мнению, свидетельствует об отказе украинских властей от закупки оборудования.
Ранее «Нафтогаз Украины» не смог найти альтернативу российскому газу и решил закупать СПГ из Литвы через польскую компанию.