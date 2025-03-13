Хинштейн встретился с ранее пропавшей в Судже журналисткой

«Встретились с коллегой — заместителем главного редактора газеты “Суджанские вести” Инной Демьяненко. Долгие семь месяцев коллеги и близкие не знали, жива ли она. Инна рассказала, что не хотела уезжать, не верила, что так все серьезно. А когда поняла, что опасно, было уже поздно — ВСУ не отпускали. Очень сильно хотелось читать, но не было света, свечей, фонарей. Теперь учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.