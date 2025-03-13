Хинштейн встретился с ранее пропавшей в Судже журналисткой

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алксандр Хинштейн сообщил, что встретился с замглавреда газеты «Суджанские вести» Инной Демьяненко, о судьбе которой не было известно 7 месяцев, все это время она провела на оккупированной ВСУ территории.
В четверг Хинштейн навестил жителей, которых накануне эвакуировали из Суджи и разместили в ПВР.
«Встретились с коллегой — заместителем главного редактора газеты “Суджанские вести” Инной Демьяненко. Долгие семь месяцев коллеги и близкие не знали, жива ли она. Инна рассказала, что не хотела уезжать, не верила, что так все серьезно. А когда поняла, что опасно, было уже поздно — ВСУ не отпускали. Очень сильно хотелось читать, но не было света, свечей, фонарей. Теперь учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
В сентября 2024 года в министерстве информации Курской области сообщили РИА Новости, что власти уже месяц не имеют никакой информации о судьбе пропавшей при наступлении ВСУ замредактора газеты «Суджанские вести» Инны Демьяненко,
Согласно данным сайта Союза журналистов Курской области, Ирина Демьяненко в средствах массовой информации проработала более 30 лет, в редакции газеты «Суджанские вести» — с 1996 года. Она закончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. На сайте Союза журналистов ее называют ответственным, компетентным и профессиональным специалистом и отмечают, что коллеги и читатели уважают её за правдивость и отзывчивость.