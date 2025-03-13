«Я прямо сейчас провел с журналистами больше времени, чем он за 4 года»: Трамп и Рютте подшутили над Байденом

Американский лидер Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретились в Белом доме. Они ответили на вопросы журналистов и обсудили новостную повестку. В конце пресс-конференции Марк Рютте отметил протяженность диалога с корреспондентами.
Для Дональда Трампа такое длительное общение с журналистами — не редкость. Он почти ежедневно проводит пресс-конференции и отвечает на все актуальные вопросы. Американский лидер на этой почве не удержался и подшутил над бывшим президентом США Джо Байденом.
«Прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года», — подметил Дональд Трамп.
«Прямо сейчас?» — шутливо уточнил Марк Рютте. После реплики представители посмеялись.
В ходе беседы рассматривался также вопрос переговоров США и России. Беседа идет прямо сейчас в Москве. По словам Дональда Трампа, все проходит нормально.