«Я прямо сейчас провел с журналистами больше времени, чем он за 4 года»: Трамп и Рютте подшутили над Байденом

Для Дональда Трампа такое длительное общение с журналистами — не редкость. Он почти ежедневно проводит пресс-конференции и отвечает на все актуальные вопросы. Американский лидер на этой почве не удержался и подшутил над бывшим президентом США Джо Байденом.