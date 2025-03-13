Железняк: Зеленский подписал закон о закупке оборудования для ХАЭС

Зеленский утвердил закон о приобретении у Болгарии оборудования производства РФ для Хмельницкой атомной электростанции, проинформировал украинский депутат Ярослав Железняк.
«Зеленский подписал закон № 11392 о покупке российского атомного хлама за один миллиард долларов… Дата 11 марта оказалась “разводом” для депутатов, которые должны были за это… проголосовать», — заявил он.
Информация обнародована в Telegram.
Напомним, в феврале украинские депутаты «провалили» постановление, которое блокировало принятие закона о покупке у болгарской стороны оборудования для ХАЭС, в результате было разрешено приобретение реакторов производства РФ.
По словам Железняка, закон о закупке должен был быть утверждён до 11 марта текущего года, однако этого не произошло.
Украинский парламентарий считает, что это должно было свидетельствовать было об отказе Киева от приобретения оборудования.