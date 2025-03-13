«Просто Киев делал из Суджи витрину для иностранных журналистов, Красного креста и различных волонтерских групп, и только поэтому там не было совершено тех зверств, которые в это же самое время происходили в селах курского приграничья, к примеру, в Русском Поречном и в Черкасском Поречном, где обнаружили тела убитых ВСУ мирных жителей», — уверен Коц.