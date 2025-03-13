Военкоры Коц и Поддубный рассказали, что увидели в освобождённой Судже

Обстановка в Судже остается напряженной и очень тяжелой. Бежавшие боевики ВСУ продолжают обстреливать ее, накрывая пакетами «Градов». Это осложняет процесс эвакуации мирных граждан. Военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный рассказали aif.ru о первом дне в освобожденном курском городе.
ВСУ продолжает обстреливать Суджу.
Для нанесения ударов противник применяет как ствольную артиллерию, так и системы залпового огня (РСЗО). Прилеты в основном фиксируются в западной части Суджи и в южных ее окраинах. «Буквально за час было выпущено порядка трех пакетов “Градов”. Землю трясет, как землетрясение… “, — поделился ощущениями Коц.
Разрушений в Судже, добавил он, — в самом городе и пригороде одноэтажном — достаточно много, однако еще больше их в таких населенных пунктах, как, например, Малая Локня и Старая Сорочина.
Повсюду брошенная техника ВСУ. Украинские солдаты очень спешно покидали населенный пункт. При этом, обратил внимание Коц, видно, что огневые точки противник устанавливал непосредственно во дворах жилых домов.
По улицам города передвигаться опасно. Мало того, что может накрыть РСЗО, так и еще повсюду разбросаны мины «Лепесток». Военные инженеры занимаются их обезвреживанием.
«Все вокруг минировать — это обычная практика для покидающего территории украинского противника уже на протяжении последних трех лет. В целом так происходит всегда. Так было, например, в Лисичанске и в Рубежном (ЛНР)», — отметил Евгений Поддубный.
ВСУ занимались в Судже тотальным мародерством.
Многие дома в Судже — частные и квартиры — просто вывернуты наизнанку, поделился Коц, констатировав, что украинские боевики занимались тотальным мародерством.
«Двери просто снесены, везде потрошенные шкафы, шифоньеры и столы. Со слов местных жителей, было три волны мародерства. В первую выносили драгоценности, золото, во вторую — технику, компьютеры, телевизоры, в третью — одежду, включая женскую. Вот так себя вели ВСУ», — сказал военкор.
ВСУ угрожали жителям Суджи убийством за Бучу.
Коц отметил, что о каких-то «ужасах украинской оккупации» местные жители, с которыми ему довелось поговорить, не рассказывали, и объяснил почему.
«Просто Киев делал из Суджи витрину для иностранных журналистов, Красного креста и различных волонтерских групп, и только поэтому там не было совершено тех зверств, которые в это же самое время происходили в селах курского приграничья, к примеру, в Русском Поречном и в Черкасском Поречном, где обнаружили тела убитых ВСУ мирных жителей», — уверен Коц.
При этом, отметил военкор, некоторые оккупанты Суджи себя проявляли на словах, говорили людям: «Жалко, что вас запретили бить, мы бы вас за Ирпень, за Бучу всех перерезали».
Поддубный также выразил уверенность, что из Суджи киевский режим делал «выставочную картинку». «Жители рассказывали об отвратительном поведении украинских боевиков, кражах и грабежах. А в селах в это же время совершались массовые убийства», — сказал военкор.
Эвакуация жителей Суджи идет под обстрелами.
Постоянные артиллерийские обстрелы осложняют проводимую военными и волонтерами эвакуацию населения Суджи. Данный процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Поэтому одна из главных задача сейчас ВС РФ — отогнать ВСУ как можно дальше, считает Коц,
«Люди, конечно, намучились за эти почти семь месяцев. Им нужны достойные условия, чтобы были электричество, вода, отопление и так далее», — поделился военкор.
Он не смог ответить на вопрос, сколько мирных жителей на данный момент находится в Судже, однако при этом отметил, что, скорее всего, эта цифра довольно серьезная.
«Сложно сказать, сколько мирных жителей в городе… Мне кажется, довольно много, учитывая, что без вести пропавшими числились только официально, по-моему, 1800 человек, а вообще в Судже, в Суджанском районе и других селах порядка 3 тысяч жителей находились в оккупации», — сообщил Коц.
Российские войска отбили «Пятерочку» в Судже.
Побывали военкоры и у одного из самых известных объектов в Судже — магазина «Пятёрочка», возле которого украинские боевики устраивали фотосессии.
«Каждая “Пятерочка” в Судже превращена в объект, характеризующий противника очень плохо, — констатировал Поддубный. — Выглядит это все, знаете, так, как будто дикие люди просто набежали и исписали все краской, оставив нецензурные надписи. Это свидетельство очень низкого культурного уровня наших оппонентов».