«Страна»: на Украине отвергли условие США об отказе на вступление в НАТО

Украинские представители рассказали об итогах переговоров с Вашингтоном в Саудовской Аравии. Киев не собирается отказываться от вступления в НАТО и Евросоюз, пишет издание «Страна».
Киев считает, что об этом не может идти и речи. Украина пытается добиться членства в НАТО или ЕС любыми путями, никто не собирается от этого отказываться. Есть также второе условие.
«Для Украины есть красные линии: не может быть никаких ограничений численности армии и не может быть никаких запретов на участие Украины, в том числе в ЕС и НАТО», — подытожил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Между тем, продолжаются переговоры между США и Россией. Американский лидер Дональд Трамп позитивно оценил позицию президента РФ Владимира Путина по вопросу перемирия. Россия согласна на заморозку конфликта, однако есть нюансы.