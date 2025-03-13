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«Страна»: на Украине отвергли условие США об отказе на вступление в НАТО

Украинские представители назвали условия для успешных переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Украинские представители рассказали об итогах переговоров с Вашингтоном в Саудовской Аравии. Киев не собирается отказываться от вступления в НАТО и Евросоюз, пишет издание «Страна».

Киев считает, что об этом не может идти и речи. Украина пытается добиться членства в НАТО или ЕС любыми путями, никто не собирается от этого отказываться. Есть также второе условие.

«Для Украины есть красные линии: не может быть никаких ограничений численности армии и не может быть никаких запретов на участие Украины, в том числе в ЕС и НАТО», — подытожил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Между тем, продолжаются переговоры между США и Россией. Американский лидер Дональд Трамп позитивно оценил позицию президента РФ Владимира Путина по вопросу перемирия. Россия согласна на заморозку конфликта, однако есть нюансы.