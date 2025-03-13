Подоляка: ВС РФ подошли к последней линии обороны перед Днепропетровщиной

Российские военные подошли к последней линии обороны Вооружённых сил Украины перед Днепропетровщиной, рассказал в Telegram военный блогер Юрий Подоляка.
«Междуречье рек Солёная и Волчья на 13.03.25: западнее Надеевки… Вчера наши части продолжали наступление в “междуречье”. Вчера были продвижения западнее Надеевки в сторону Котляревки. Было взято несколько позиций противника, мы в целом подошли к их главному рубежу обороны», — написал он.
Подоляка также отметил, что в настоящее время ведутся бои по полной зачистке кармана между населёнными пунктами Серебряное и Андреевка.
Ранее сообщалось, что ВС РФ выбили солдат Вооружённых сил Украины из села Днепроэнергия. Населённый пункт располагается в районе административных границ ДНР и Запорожской области, а также Днепропетровской области.