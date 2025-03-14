Четвёртая Московская неделя моды открылась в столичном «Манеже»

Программа недели включает лекции от ведущих экспертов отрасли, профессиональные шоурумы, а также фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts. Также участники мероприятия смогут ознакомиться с коллективным стендом проекта «Сделано в Москве». Здесь свою продукцию представят 11 дизайнеров из столицы.
По словам главы департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, всего в «Манеже» пройдут свыше 90 показов, в рамках которых будут представлены более 180 брендов из 27 российских регионов.
А ранее Эрмитаж открыл выставку костюмов, созданных советскими и российскими модельерами для Эдиты Пьехи. Экспозицию можно будет посетить до 20 апреля.