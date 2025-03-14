Четвёртая Московская неделя моды открылась в столичном «Манеже»

В центральном выставочном зале «Манеж» 13 марта стартовала четвёртая Московская неделя моды, которая в этом году собрала более 200 дизайнеров со всего мира. Кутюрье из России, Китая, ЮАР, Турции и других стран будут хвастаться собственными разработками до 18 марта, говорится на сайте события.