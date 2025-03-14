Что можно и нельзя делать в Евдокиев день 14 марта, когда узнают о теплом лете

Православная церковь 14 марта вспоминает святую Евдокию. В народе принято праздновать Евдокиев день. Однако есть еще одно название — Евдокия-Плющиха. Все дело в том, что указанный день считался началом весны. А еще 14 марта узнавали про теплое лето.
Что нельзя делать 14 марта.
День не подходит для того, чтобы строит планы на будущее. Считается, что они так и не реализуются. Под запретом шумные застолья, чрезмерное употребление алкоголя. Предки верили, что это может спровоцировать неудачи.
Что можно делать 14 марта.
По традиции, с 14 марта женщины начинали заниматься ткачеством. Как правило, готовые изделия старались выбелить в мартовской воде. Считалось, что талая вода в указанную дату обладает особой силой. Также данной водой старались умываться.
Согласно приметам, о теплом лете говорила теплая и солнечная погода. К слову, о поздней весне предупреждает метель 14 марта.
Тем временем мы собрали, что произошло после победы Арины Соболенко над лаки-лузером Сонай Картал из Великобритании в Индиан-Уэллсе: «Я бы сделала все, чтобы мы не голодали».
Кстати, в Минске за сутки температура упадет на 15 градусов, а циклон с Польши принесет в Беларусь холод и мокрый снег.
А еще в Минске весной высадят 1,4 миллиона цветов и 170 тысяч деревьев и кустарников.