Что можно и нельзя делать в полное лунное затмение, или Кровавую Луну 14 марта

Белорусы смогут увидеть первое полное лунное затмение, или Кровавую Луну 14 марта. Согласно данным, полнолуние ожидается в пятницу примерно в 09.55. Луна будет в указанное время находиться в созвездии Девы, а также встанет в одну линию с Солнцем и Землей. Кроме того, Луна в момент полнолуния окрасится в красновато-оранжевый свет по причине тени от планеты.