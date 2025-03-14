Что можно и нельзя делать в полное лунное затмение, или Кровавую Луну 14 марта

Белорусы смогут увидеть первое полное лунное затмение, или Кровавую Луну 14 марта. Согласно данным, полнолуние ожидается в пятницу примерно в 09.55. Луна будет в указанное время находиться в созвездии Девы, а также встанет в одну линию с Солнцем и Землей. Кроме того, Луна в момент полнолуния окрасится в красновато-оранжевый свет по причине тени от планеты.
Что нельзя делать в Кровавое полнолуние 14 марта.
Не рекомендуется открывать бизнес, а также заключать важные сделки. Кроме того, 14 марта в момент полнолуния не следует заключать браки. День не подходит для поездок на дальние расстояния. Не стоит употреблять алкоголь. Также запрещено ссориться, вступать в конфликты.
Что можно делать в Кровавое полнолуние 14 марта.
День полнолуния следует провести за чтением книг, получением новой информации. К примеру, можно записать на новые курсы. Кроме того, 14 марта подходит для того, чтобы проанализировать свою жизнь и поставить новые цели. А еще обязательно стоить загадать желание.
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