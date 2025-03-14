Старикам тут место: Киллиан Мерфи — угольщик и Джон Малкович — поп-идол

По сюжету, легендарный поп-исполнитель Моретти, исчезнувший 30 лет назад при таинственных обстоятельствах, решил ошеломить всех воскрешением. Шок подогревается интригой, что звезда вернется на сцену с величайшим альбомом современности. А пока Моретти собирает у себя в отдаленном поместье многочисленных гостей. Приглашение на презентацию приходит и молодой журналистке Ариэль. Для девушки это шок, но и шанс. Ведь до сих пор Ариэль чувствует себя недооцененной в редакции престижного музыкального журнала. Ее ждет уникальное собрание. Девушка быстро понимает, что оказалась в центре хитроумного плана Моретти. И это скорее всего секта, в которой поп-легенда — идол.