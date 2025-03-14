Старикам тут место: Киллиан Мерфи — угольщик и Джон Малкович — поп-идол

Недельный прокат захватили лауреаты всех мастей. Тут и обладатели «Оскаров» Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Кристоф Вальц и лауреат «Золотого глобуса» Аманда Сайфред, и фаворит Канн Атом Эгоян. Посмотреть есть что. Но общая тональность пугающая. В прямом смысле слова: триллеры, мистика, драмы. И только комедия Владимира Котта с Ириной Пеговой и Павлом Деревянко позволит расслабиться и получить удовольствие. «Известия» — о том, что смотреть в кино в ближайший уикенд.
Мелочи жизни, 18+
Режиссер: Тим Миллантс.
В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Уотсон, Клэр Данн, Киран Хайндс, Мишель Фэйрли, Айлин Уолш.
Продюсерами этого фильма выступили Мэтт Дэймон, Бен Аффлек и исполнитель главной роли Киллиан Мерфи. История основана на реальных событиях, описанных в известных журналистских расследованиях и материалах ООН.
Ирландия, 1985 год. При монастыре существует женский приют, который называют «прачечные Магдалины». Туда попадают девушки, которые за прелюбодеяние должны были расплачиваться тяжелым трудом. Женщин истязали под предлогом перевоспитания, зачастую они были беременны. Об этом в своем романе «Мелочи жизни» рассказала ирландская писательница Клэр Киган. Книга вошла в шорт-лист Букеровской премии. И вдохновила Тима Миллантса на экранизацию.
Оскароносный Киллиан Мерфи играет угольщика и добропорядочного семьянина Билла Ферлонга. У него большая семья — жена и пятеро детей. Чтобы прокормить всех, Билл продает уголь, развозя его на своем грузовике. Накануне Рождества он случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. Берлинский кинофестиваль отметил Эмили Уотсон «Серебряным медведем» за лучшую роль второго плана.
Семь вуалей, 16+
Режиссер: Атом Эгоян.
В ролях: Аманда Сайфред, Ребекка Лиддьярд, Дуглас Смит, Винесса Антуан, Марк О’Брайен, Майа Джей Бастидас.
Картину представили на последнем Берлинале в рамках программы Berlinale Special Gala. Исполнительница главной роли Аманда Сайфред 16 лет назад уже снималась у Атома Эгояна в картине «Хлоя».
Джанин — режиссер в оперном театре. Она молода и амбициозна. И вот наконец получает повод проявить себя, ей предлагают поставить «Саломею». Но эту оперу Рихарда Штрауса уже блестяще реализовал ее наставник Чарльз несколько лет назад — и вскоре умер.
В основе либретто оперы лежит Библейский миф о Саломее, падчерице иудейского царя Ирода. Тот испытывал порочную страсть к девушке. А та влюбляется в заключенного пророка Иоканаан (Иоанна Крестителя). Ирод готов на всё, чтобы Саломея была с ним. Он просит подарить ему хотя бы танец. И девушка откликается. Саломея танцует с семью вуалями, постепенно обнажаясь. В награду за это просит голову любимого, который ее отверг.
Сюжет оперы перекликается и с судьбой Джанин. Она погружается в воспоминания, которые грозят перевернуть ее мир. Ей кажется, что может случиться нечто ужасное. Вне сцены мэтр был насильником. И травма, полученная девушкой, до сих пор не отпускает.
Опус, 18+
Режиссер: Марк Энтони Грин.
В ролях: Айо Эдебири, Джон Малкович, Мюррэй Бартлетт, Эмбер Мидфандер, Татанка Минс, Янг Мазино, Тамера Томакили, Джульетт Льюис, Стефани Суганами, Питер Дисет, Мелиса Чэмберс, Марк Сивертсен, Аспен Мартинес.
Триллер с Джоном Малковичем — дебют в полном метре сценариста и режиссера Марка Энтони Грина. Прежде он работал редактором глянца. О том, как уродует жизнь тяга к известным и знаменитым, он и решил поведать в своей картине.
По сюжету, легендарный поп-исполнитель Моретти, исчезнувший 30 лет назад при таинственных обстоятельствах, решил ошеломить всех воскрешением. Шок подогревается интригой, что звезда вернется на сцену с величайшим альбомом современности. А пока Моретти собирает у себя в отдаленном поместье многочисленных гостей. Приглашение на презентацию приходит и молодой журналистке Ариэль. Для девушки это шок, но и шанс. Ведь до сих пор Ариэль чувствует себя недооцененной в редакции престижного музыкального журнала. Ее ждет уникальное собрание. Девушка быстро понимает, что оказалась в центре хитроумного плана Моретти. И это скорее всего секта, в которой поп-легенда — идол.
Айо Эдебири, играющая журналистку, не пасует перед признанным мэтром Джоном Малковичем в роли поп-звезды. Но предугадать, как он сымпровизирует в следующей сцене, невозможно. От этого зрелище на экране захватывает и будоражит. Моретти играет со своими гостями, как кот с мышами, пугая их до безумия. Преклонение перед дутыми персонами, откладывание на потом собственную жизнь, как подтверждение истины — не сотвори себе кумира. Но кто-то понимает это слишком поздно.
Для создания музыки к фильму режиссер позвал обладателя «Грэмми», легендарного продюсера Найла Роджерса, работавшего с Дэвидом Боуи и Мадонной. И это его стараниями зрители услышат голос Джона Малковича. Актер некогда пел в опере, но с тех пор прошло 40 лет. В России картина вышла в прокат на сутки раньше, чем в США, 13 марта.
Киллер в отставке, 16+
Режиссер: Саймон Уэст.
В ролях: Кристоф Вальц, Люси Лью, Купер Хоффман, Десмонд Иствуд, Райан МакПарланд, Энн Акинджирин.
Режиссер Саймон Уэст известен боевиками «Неудержимые 2», «Воздушная тюрьма», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». В новом экшене британец явно сделал ставку на актерский каст — Кристофера Вальца и Люси Лью.
Еще в 2024 году комедийный боевик назывался «Старикан» (Old Guy). Но это название не заряжено на коммерческий успех. «Киллер в отставке» наверняка лучше продастся. Дэнни Долински (Кристоф Вальц) — наемник в отставке. Он по-прежнему считает себя непревзойденным мастером своего дела. Но оказывается, что заказчики делают ставку на молодежь. Отстоять свои позиции не удается, и он собирается доказать, что старый киллер лучше новых двух.
Работодатели предлагают ему новою миссию, но выполнять он ее будет в компании молодого убийцы Вильборга. Его представляют виртуозом, однако в реальности руки у него растут не откуда надо. Киллеры получают заказ на устранение лидера конкурирующего преступного синдиката. Скоро становится понятно, что их подставили. Задание — ловушка. А ликвидировать должны их самих. Теперь, чтобы выжить, потребуются не только искусство старого киллера, но и молодой задор его напарника.
Мужчина и женщина, 16+
Режиссер: Владимир Котт.
В ролях: Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин, Анна Дерябина, Кирилл Кяро, Светлана Первушина, Дмитрий Куличков, Ольга Медынич.
Единственная оптимистичная картина в обзоре — комедия Владимира Котта «Мужчина и женщина». Режиссер экранизировал семь рассказов о любви. И, как писал классик, — любви все возрасты покорны. Над картиной работали около двух лет, начали во время ковида. Каждая новелла снималась отдельно — как самостоятельное маленькое кино.
Собирать альманах под названием, которое вошло в историю мирового кинематографа вместе с картиной «Мужчина и женщина» Клода Лелуша, смелая затея. Да и слоган к работе Владимира Котта омаж режиссеру Павлу Арсенову и советскому кинематографу в целом — «С любимыми не расставайтесь».