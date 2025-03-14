Выдача наличников: как стартовала IV Московская неделя моды

Обилие бахромы, вязанные наличники и буйство леопарда и меха: в столице 13 марта стартовала четвертая Московская неделя моды. Среди первых свои коллекции представили MUSAWENKOSi из ЮАР, LOOM Weaving из Армении и наш соотечественник Александр Рогов, чье шоу, как и в прошлом году, стало одним из самых ярких. В рамках деловой программы эксперты индустрии говорили о русском коде в мировой моде и необходимости поддержки наших мастеров. Подробнее — в репортаже «Известий».
Первый день Московской недели моды.
На протяжении месяца мировое модное сообщество следило за показами участников Недель моды «Большой четверки»: Нью-Йорк, Лондон, Милан и наконец Париж. Среди гостей шоу была и российская публика. Сегодня же она сосредоточена в столице. 13 марта в «Манеже» стартовала четвертая Московская неделя моды — ключевое событие для российской индустрии. В программе более 90 показов отечественных и зарубежных брендов, а кроме того —открытый маркет, профессиональный шоурум, фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts и лекции ведущих экспертов об актуальных вопросах индустрии. Одной из тем на повестке первого дня стала дискуссия «Почему мировые бренды выбирают стиль русской аристократки?».
— Эту моду и как тенденцию, и как идеологию и философию взяли на вооружение западно-европейский и американский дизайн и очень удобно пользовались, размывая его, собирая эти коды по крупицам. А мода, как социальное явление очень любит легенды, какие-то образы, которые адаптируются к жизни. Тот образ, который мы сегодня разбираем, стал одним из таких, в чем-то нафантазированным. Запад брал коды роскоши, не обращая внимания на глубину и, будем честны, продолжает это делать, — отметила в ходе дискуссии стилист модного дома SERGEY SYSOEV Ольга Сысоева. Участники сессии сошлись во мнении, что в нашей истории есть большой пласт тем и фигур (например, был упомянут Станиславский), которые могут послужить вдохновением коллекций местных дизайнеров, но им необходимо больше поддержки.
— Я считаю, что не всегда стоит вздыхать по прошлому, хотя я историк по профессии. Мы упускаем то, что есть сейчас. Сколько классных мастеров, ювелиров, какие очки делают! Сколько хороших интересных фасонов. Да, они, может, кажутся реактивными, экстравагантными. Но если мы сейчас туда деньги не принесем, завтра ничего не будет. Сколько угодно можем говорить, какой гениальный Ив Сен Лоран, или бабушка Шанель и дедушка Диор, но деньги то мы должны здесь тратить. И найти своего дизайнера, пусть он из Челябинска, из Тобольска, или какой-то промысел, и чуть-чуть его поддерживать — вот задача, — заключил историк моды, искусствовед Анатоль Вовк. Знакомить со своими работами столичную публику бренды будут до 18 марта. Среди российских марок помимо Москвы в показах примут участие Волгоград, Омск, Кострома, Якутск, Махачкала и представители других регионов.
Русский стиль, «голые» платья, буйство меха и леопарда.
Тренд на русский стиль в первый день программы нашел отражение в коллекции бренда Vereja «Паутина узоров», посвященной «магии наличников» (сказано в описании), которые, согласно народным поверьям, защищали дом не только от сквозняков, но и от нечистой силы. На подиуме они превратились в вязаные узоры. Еще одна тема коллекции — переработка старой одежды, вдохновлённая традицией создания вязаных ковриков. Этот мотив проявляется в аксессуарах, платьях, юбках и пальто, где пряжа получена из переработанных вещей. В качестве моделей на подиум вышли журналист Ксения Собчак и блогер Юлия Коваль.
Уютные тотал-луки презентовал российский премиальный бренд одежды из кашемира Alpe Cashmere. Джемперы и кардиганы стилизовали с длинными юбками и платьями-сорочками из струящейся ткани и классическими костюмами. Разбавляли однотонные образы клечатые рубашки, завязанные на поясе.
Представлялось, что иностранные бренды сделают очевидную ставку на свои культурные коды.
LOOM Weaving из Армении, впрочем, удивил — открыли показ коллекции «Urban Boho» модели в длинных «голых» платьях и в мини с небрежно сползшими на ногах чулками, словно под утро после долгой бессонной ночи. Если вечеринка и была, то где-то на ранчо. Главной деталью коллекции стала бахрома разной длины и из всевозможных тканей на юбках, платьях, туниках и сумках. На ногах — ковбойские сапоги. В то время как некоторые бренды продолжили тренд на ультра-короткие шорты, LOOM Weaving сделал акцент на форме — представил шерстяные шорты, напоминающие фасоном панталоны.
Гости из ЮАР MUSAWENKOSi вдохновились ретро-классикой в коллекции мужских костюмов и презентовали на подиуме брюки с высокой посадкой, которые стилизовали и с шелковыми блузами, с расслабленно расстегнутыми верхними пуговицами, и со строгими рубашками с туго затянутыми галстуками и надетыми поверх жилетками. Главными цветами коллекции стали черный и белый. Разбавили гамму красные волосы моделей.
Закрывал первый день четвертой Московской недели ROGOV. В прошлом году показ Александра Рогова стал одним из самых обсуждаемых — модные телеграм-каналы и индустриальные СМИ писали о нем не один день. Поводом стала не только коллекция и само шоу с его ярким сет-дизайном, но и небывалый ажиотаж — желающих попасть на показ было больше, чем мог вместить зал. Потому в этом году публика, очевидно, была заинтригована, а очередь на вход скопилась уже за час до показа. Среди гостей были: телеведущая и эксперт моды Эвелина Хромченко, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Сергей Зверев, певица Нюша, актер Слава Копейкин, блогер Карина Мурашкина и это не весь звездный список.
Если в прошлом году у основания подиума был яркий занавес, в этот раз до потолка выросли грубые леса. Под стать дерзкой и хулиганской коллекции, где в одном образе сочетались леопардовый пиджак на зеленую рубашку, желтый меховой воротник, фиолетовые колготки и серебристые сапоги, в другом — серое пальто с цветным воротником на пижамные шорты и майку с кокетливыми белыми гольфами и классическими лоферами.
— Саша разный. Он интересно миксует различные стили, и мне это нравится, — сказал после показа «Известиям» исполнитель Андрей Звонкий. — Есть что-то для повседневных образов, есть что-то, что можно надеть на сцену лично для меня. Я какое-то время дружу с Сашей лично, покупаю вещи из его коллекций, я в них выступаю. Для себя отметил парочку образов классных. Мне очень понравился костюм — бежевые шорты и куртка. У меня еще лоферы есть, я думаю, что это отлично на сцену. Впереди показы российских брендов Solangel, Imkmode, Slava Zaitsev, efremov, IGORGULYAEV, GAPANOVICH (Мурманск), Measure (Махачкала). В числе иностранных гостей, которые представят свои коллекции до конца Недели моды в Москве — REBORN29 by SYUKRIAH RUSYDI (Индонезия), I-LA (Китай), Miguel Llopis (Испания), EMRE ERDEMOĞLU (Турция), Pia Lindsay Studio (США) и другие.