Выдача наличников: как стартовала IV Московская неделя моды

— Я считаю, что не всегда стоит вздыхать по прошлому, хотя я историк по профессии. Мы упускаем то, что есть сейчас. Сколько классных мастеров, ювелиров, какие очки делают! Сколько хороших интересных фасонов. Да, они, может, кажутся реактивными, экстравагантными. Но если мы сейчас туда деньги не принесем, завтра ничего не будет. Сколько угодно можем говорить, какой гениальный Ив Сен Лоран, или бабушка Шанель и дедушка Диор, но деньги то мы должны здесь тратить. И найти своего дизайнера, пусть он из Челябинска, из Тобольска, или какой-то промысел, и чуть-чуть его поддерживать — вот задача, — заключил историк моды, искусствовед Анатоль Вовк. Знакомить со своими работами столичную публику бренды будут до 18 марта. Среди российских марок помимо Москвы в показах примут участие Волгоград, Омск, Кострома, Якутск, Махачкала и представители других регионов.