Венгерские власти приняли решение о снятии вето на пролонгацию персональных санкций Евросоюза против России, что позволит сообществу продлить их действие до истечения срока 15 марта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«ЕС близок к соглашению о продлении персональных санкций против РФ, после того как Венгрия сняла свое вето», — проинформировало агентство.
Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за массированной атаки украинских дронов на измерительную станцию нефтепровода «Дружба».
Позднее политолог Тамаш Краус подчеркнул, что подобный акт со стороны киевских властей можно расценить как нападение на суверенитет Европы. Краус также добавил, что Венгрия выступит против включения Украины в Евросоюз из-за «Дружбы».