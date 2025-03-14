Турция заявила о желании помогать Украине в будущем

Турецкие и украинские представители встретились и обсудили товарно-экономическое сотрудничество. Анкара согласилась помогать Киеву в восстановлении и реализации проектов. Турция будет делиться опытом с украинскими подрядчиками, заявил министр торговли Омер Болат.
Переговоры делегаций прошли в Киеве. Турецкий министр торговли в один из дней также встретился с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили дорожную карту с будущими перспективами сотрудничества.
«Мы (Турция) вновь заявили о желании реализовать соглашение о свободной торговле, готовности турецких подрядчиков поделиться опытом с Украиной в вопросе восстановления страны и реализовать проекты в будущем в этой сфере», — заключил Омер Болат.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности организовать переговоры по Украине на территории Турции. Они, по словам турецкого лидера, будут учитывать интересы и Москвы, и Киева.