Календарь на 14 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Название «Свистунья» указывает на частые сильные ветры, которые дуют в это время года, знаменуя борьбу зимы с весной. Люди прислушивались к этим ветрам: если слышался свист, считалось, что стужа еще долго не отступит, а если день был тихим — весна придет рано. Считалось, что на Евдокию солнце начинает «плющить» снег, отсюда и второе название — «Авдотья Плющиха». В это время начинался активный процесс таяния снега, он становился рыхлым, появлялись первые проталины, а реки готовились к ледоходу. Крестьяне верили, что этот день показывает, какой будет весна и даже весь год: если он теплый и солнечный — ждите урожайного лета, если холодный и снежный — весна будет затяжной.