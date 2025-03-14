Душ с током, кривые стены и подвалы с водой: Как корпорация ПИК зарабатывает сотни миллиардов на новостройках

Занятно, что сам Гордеев, похоже, избегает внимания к себе. Исходя из его карточки в бизнес-реестре, можно подумать, что он и вовсе удалился на бизнес-пенсию — официально вышел из всех компаний. Из последних двух — «Лаут» и «Мирс» с совокупной выручкой в 10 миллиардов рублей — ушёл в конце 2022 года. Возможно, таким образом он стремился обезопасить бизнес в свете бесконечных санкций, которые с начала СВО штампуют в США и Европе в отношении российских бизнесменов и их активов. При этом что он сам, что целый ряд предприятий ПИК всё же оказались в списках.