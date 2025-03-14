«Я не уступлю»: Трамп категорично высказался о пошлинах для Канады

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп исключил возможность уступок Канаде в вопросе введенных Вашингтоном пошлин на ее продукцию. Об этом американский лидер рассказал в процессе разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.
«Я не уступлю ни по алюминию, ни по стали, ни по автомобилям. Мы не уступим. Нашу страну обирали в течение многих лет. Мы несли издержки, которые не должны были нести», — сказал Трамп.
Так Трамп подчеркнул невыгодные, по его мнению, условия торговли с Канадой. Он также добавил, что Штатам «ничего не нужно» от Канады.
Накануне американский лидер назвал условие для снятия всех пошлин для Канады. По мнению Трампа, включение страны в состав США привело бы к полному исчезновению тарифов и пошлин.
Ранее стало известно, что Трамп хочет увеличить территорию страны из-за желания оставить собственное историческое наследие.