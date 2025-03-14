С 1 апреля ограничат выдачу ипотеки. Что произойдёт с ценами на квартиры

— Говорить о сильном падении спроса не приходится. 84% рынка — льготная ипотека. И её сейчас уже сложно получить, лимиты постоянно заканчиваются. И «сложным» заёмщикам кредиты давно не дают. Поэтому коррекция цен на рынке после решения ЦБ будет минимальной. Она составит до 5% у тех девелоперов, кто хочет продать «неликвид» и захочет использовать эту историю скорее как «социальную». В остальном цены не будут меняться и снижаться. Ни цены на материалы, ни стоимость рабочей силы к этому строителей не подталкивают, — отметил Максим Лазовский.