В аэропорту Саратова задержали рейсы из-за угрозы атаки беспилотников

Четыре самолёта задержаны из-за ограничения работы воздушной гавани Саратова в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом свидетельствуют данные на сайте аэропорта «Гагарин».
В частности, рейс авиакомпании Ikar из аэропорта Калининграда, вылетевший в Саратов, перенаправлен на запасной аэродром в аэропорту Нижнего Новгорода. Прибытие воздушного судна в Саратов ожидается в 01:30 мск.
Напомним, в Росавиации заявили, что с 22:30 мск в аэропорту «Гагарин» (город Саратов) установлены временные ограничения на приём и отправку самолётов.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал, что в регионе объявили опасность атаки беспилотников. По его словам, в настоящее время в Саратовской области «локально» работают системы оповещения.
Ранее Вооружённые силы Украины совершили массовую атаку на российскую столицу и Московскую область. Средства противовоздушной обороны Российской Федерации сбили 91 беспилотный летательный аппарат.
В Минтрансе заявили, что на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов 83 самолёта направили на запасные аэродромы.