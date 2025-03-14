МЧС призвало москвичей соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. МЧС России в связи с прогнозируемым в Москве до конца пятницы сильным ветром порывами до 22 метров в секунду рекомендует жителям и гостям столицы знать и строго выполнять общие меры безопасного поведения.
Ранее столичный главк МЧС РФ сообщил, что в период с 00.00 часов 14 марта и до конца суток в Москве ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами ночью до 17 метров в секунду, а днем — до 22 метров в секунду.
«МЧС России рекомендует знать и строго выполнять общие меры безопасного поведения во время сильного ветра. Находясь дома, необходимо плотно закрыть все окна. Если стихия застала на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к слабо укрепленным конструкциям и линиям электропередачи», — сказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Спасатели также рекомендуют жителям и гостям столицы обходить рекламные щиты, легковозводимые конструкции, не оставлять детей без присмотра. Водителей просят снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи деревьев.