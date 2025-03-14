«Ньютон открыл всё до 40 лет». В каком возрасте мозг человека достигает пика развития и когда он начинает деградировать

— Известно, что ни одно серьёзное достижение в области теоретической физики или математики не было сделано человеком старше 40 лет. Например, Ньютон все свои физические исследования сделал до 40 лет. «Оптику» он опубликовал позже, но она у него много лет лежала уже написанная. Но если мы возьмём врачей, если возьмём юристов, то, наоборот, чем они старше, тем больше они владеют информацией и тем они считаются лучше как специалисты, — отметил академик РАН.